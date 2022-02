A Elnòs Shopping i Trait d’Union in concerto contro le discriminazioni di genere

(red.) Il mese di marzo si apre a Elnòs Shopping sabato 5, alle 18,30, con una tappa dell’attenzione lungo tutto l’anno alla figura femminile: il concerto acustico eseguito da Trait d’Union e organizzato dall’associazione La Fionda, all’interno del progetto Raccontami una Donna volto alla sensibilizzazione rispetto al tema delle discriminazioni verso il genere femminile. L’iniziativa, lungo un percorso di inclusione avviato dopo l’edizione 2019 della Festa della Musica, si basa sulla forza della musica stessa e della lettura per coinvolgere più enti possibili per un aspetto solidale e di supporto, dai centri anti-violenza all’amministrazione comunale cittadina, fino alla Provincia di Brescia e alle associazioni culturali del territorio.

L’aspetto trasversale che accomuna tutti i momenti dell’evento è il potere del racconto nella lotta contro le discriminazioni che agiscono nei confronti delle donne, attraverso testi e composizioni che pongano l’attenzione emotiva sulla violenza, che può essere sia fisica che psicologica, con un focus al contempo sulla consapevolezza della libertà e della rinascita.

Per l’occasione, nella scaletta che include canzoni di famosi artisti italiani e stranieri del panorama pop e rock, è previsto anche l’inedito “Aromatica”, un brano che vuole far riflettere sulla violenza, figurando al contempo una donna che, dopo avere donato tutta la sua vita al partner, si rende conto di voler cercare la libertà: una nuova vita, una nuova sé stessa. La sua forza è il comune denominatore. La sua voglia di vivere e la sua ricerca ostinata continua dell’amore vero, senza sviolinate, senza romanticismo.

“Che voglia ha una donna che ha subito per tutta la sua vita, dopo avere donato tanto, di tornare Romantica? “, spiega Pierluigi Rolfi, musicista e promotore del progetto. “È bastato mettere la “A” di negazione davanti a Romantica. Così è nata Aromatica”.

Il concerto, che si terrà al primo piano, sul palco dello Spazio Eventi vicino a Sportland, e durerà circa 40 minuti, sarà gratuito per i visitatori di Elnòs Shopping, che potranno prenotare entro il 3 marzo il proprio posto a sedere scrivendo a elnoseventi@gmail.com.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito elnosshopping.info.