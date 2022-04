A Desenzano incontro sul lavoro con Andrea Spiller e il ministro Dadone

Desenzano. Il lavoro e la sua mancanza, le difficoltà a fare incontrare domanda ed offerta, le diverse possibilità per i giovani e le prospettive per il loro futuro. Questi saranno alcuni degli argomenti trattati venerdì 22 aprile, dalle ore 20.45, presso l’auditorium A. Celesti di Desenzano con alcuni ospiti come il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, l’ex sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Cominardi e Tecla Gaio, dirigente dell’I.P.S.E.O.A. Caterina De’ Medici di Desenzano. Modera Andrea Spiller candidato sindaco per Desenzano.

Questo evento è il primo di una serie di approfondimenti dedicati a tematiche di estrema rilevanza ed interesse sia locale che nazionale, con la partecipazione di ospiti e relatori di rilievo. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti e nel rispetto della normativa Covid, Green Pass rafforzato e obbligo di mascherina FFP2.