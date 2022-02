A Cellatica e Gottolengo appuntamento bis con “Le Radiose”

(red.) La rassegna Pressione Bassa propone un divertente spettacolo di clownerie musicale con “Le Radiose”, cioè Emanuela Belmonte, Genea Manenti e Valentina Musolino, venerdì 18 febbraio alle ore 21 al Teatro comunale di Cellatica e sabato 20 febbraio alle ore 21 al Teatro Zanardelli di Gottolengo, nel bresciano.

Tre eleganti signorine trasmettono il palinsesto di Radio Radiose, solo musica dagli anni ’30 e ’40 in onda rigorosamente in diretta e dal vivo.

Le Radiose – Adelina, Guendalina e Bice – accompagnano i loro radioascoltatori nelle sincopatissime e frizzanti melodie dell’Era Swing… ma cosa succede se la frequenza diventa instabile e capricciosa? Una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii e jingle pubblicitari trascina gli spettatori in una montagna russa radiofonica di epoche e stili. Uno spettacolo che mescola il clown, il teatro fisico e il canto armonizzato per creare uno spazio di gioco unico e surreale adatto a tutte le età.

Per prenotazioni: 320.3509376. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.