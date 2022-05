A Castenedolo, nel Bosco di Santa Giustina, alla ricerca di dati faunistici

Castenedolo. Nel giorno della #Biodiversità e dei #BioBlitz, il 22 maggio 2022, accompagnati da esperti e appassionati di diverse aree di ricerca, tutti potranno partecipare alla ricerca dati faunistici ecoacustico-fotografici sul campo nel Bosco di Santa Giustina di Castenedolo.

Bisogna munirsi di registratore e macchina fotografica, ma è sufficiente anche un telefono cellulare. L’evento è organizzato nell’ambito del Concorso #QuarryLifeAward2022 bandito da #Italcementi cui il Gruppo “Alla ricerca della nota stonata” ed è stato selezionato per il Settore Ricerca.

Le attività sono finalizzate alla rinaturazione di una vecchia cava recuperata parzialmente a giovane bosco arborato dove si svolgeranno anche le attività, che prevedono il coinvolgimento della cittadinanza, per implementare il valore conservazionistico dell’area adesso destinata ad area di ristoro ambientale. L’evento gode del patrocinio non oneroso del comune di Castenedolo.

La partecipazione è libera e gratuita: 22 maggio 2022, dalle 8,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

Posteggio presso il cimitero di Castenedolo, via delle Rimembranze da cui, a piedi o in bicicletta, si può raggiungere il ritrovo partecipanti all’inizio dell’area Bosco S. Giustina.

Per eventuali e gradite iscrizioni: https://facebook.com/events/s/bioacustiamo-e-bioblitz-2022/409839327595531

Contatti: 3491048578.