A Castello Quistini per riscoprire il piacere della scrittura a mano

(red.) Domenica 28 Novembre 2021 / h 14,30-18,30. L’inchiostro che scorre dal pennino per dare forma alle lettere: questo, e non solo, è la calligrafia. Una giornata alla scoperta della scrittura a mano, in cui impareremo le regole le forme del corsivo elegante con gli strumenti tradizionali: carta, pennino e inchiostro. Per ritrovare il piacere di scrivere a mano e imparare a realizzare biglietti scritti “in bella calligrafia” per il Natale alle porte.

Chi è Anna Saleri: laureata in Scienze dei Beni Culturali e da sempre innamorata di carta e penna, si appassiona alla calligrafia studiando i manoscritti antichi e la storia della scrittura. Ha frequentato corsi con diversi insegnanti, italiani ed internazionali. Crede fortemente nel valore dello scrivere a mano, e lo stile che predilige è il corsivo con il pennino a punta fine. Lavora per matrimoni ed eventi, creando inviti personalizzati, partecipazioni e tableau de mariage su diversi supporti, e talvolta presta la sua mano a chi ancora ha il coraggio di scrivere lettere d’amore.

Castello Quistini, Via Sopramura 3A, 25038 Rovato (Brescia)

DATA E ORARIO: Domenica 28 Novembre 2021 / h 14,30-18,30

ISCRIZIONE: 80,00€

MATERIALI (IN REGALO): cannuccia, pennino a punta fine, inchiostro, fogli per esercitazioni, dispense.

INFORMAZIONI: Andrea (+39 3391351913 – stampa@castelloquistini.com)