A Capriolo il “Don Chisciotte” di Stivalaccio Teatro

Sabato 9 aprile alle ore 20.30 presso l’Auditorium BCC Basso Sebino di Capriolo, il Teatro Telaio presenta “Don Chisciotte“, una realizzazione di Stivalaccio Teatro, interpretazione e regia di Michele Mori e Marco Zoppello.

Lo spettacolo è per tutti, a partire dai 12 anni. Ingresso libero senza prenotazione. Obbligo di green pass dai 12 anni e di mascherina FFP2

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia

alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Ottima la resa complessiva dello spettacolo, scoppiettante e trascinante dalla prima all’ultima battuta, tra i due l’intesa è perfetta. Spettacolo divertentissimo, ben pensato e realizzato con grande bravura da due giovani attori di talento.