A Buffalora la compagnia Chèi del Pascàl porta in scena “La teràsa”

Per la rassegna di teatro dialettale 𝗨𝘀 𝗱𝗮 𝗹𝗲 𝗮𝘀, s𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 alle ore 20,45 presso il Teatro Oratorio di Buffalora a Brescia (via Buffalora 93, parcheggio in zona) la compagnia “Chèi del Pascàl” di Sabbio Chiese presenta “La teràsa” di Paola Settele, regia di Davide Tartaglia. Ingresso 5 euro. Informazioni e prenotazioni 347 0712217.

Ingresso con Super Green Pass e mascherina FFP2.