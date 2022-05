A Brescia torna The Distinguished Gentleman’s Ride

Brescia. Torna in tutto il mondo, domenica 22 maggio, “The Distinguished Gentleman’s Ride”, uno dei più importanti eventi benefici a livello internazionale che unisce la passione per le moto alla solidarietà: 100 i Paesi coinvolti e quasi 65.000 i motociclisti che saliranno in sella alle loro moto special, classiche e d’epoca in oltre 700 città nel mondo per sensibilizzare la collettività e raccogliere fondi da devolvere ai programmi di ricerca della Movember Foundation per sostenere la ricerca contro il tumore alla prostata e la prevenzione dei disturbi mentali nella popolazione maschile all’insegna dell’eleganza su due ruote.

Brescia anche quest’anno non manca all’appello con numeri importanti, in termini di partecipazione e di generosità, e sempre in crescita: dalla prima edizione locale del 2013, i motociclisti bresciani hanno raccolto quasi 40mila euro destinati ai programmi di ricerca e sostegno della Movember Foundation. Sono più di 250 gli equipaggi bresciani attesi al via domenica mattina.

«Siamo molto orgogliosi della partecipazione di Brescia al DGR per il decimo anno consecutivo e dopo due anni di attesa a causa della pandemia, – spiega Cesare Sasso, uno dei volontari organizzatori della manifestazione sul territorio bresciano – la Leonessa è stata una delle primissime città in Italia ad aderire a questa iniziativa a tema a scopo benefico. In 10 anni l’evento è cresciuto tantissimo grazie all’entusiasmo dei nostri partecipanti e anche al sostegno dell’Amministrazione Comunale e del territorio, ritagliandosi un posto nel panorama dei grandi eventi motoristici ormai parte del patrimonio della città».

«Con questo evento si uniscono socialità, divertimento e passione per i motori alla mai scontata solidarietà che vede sempre i bresciani in prima linea quando si tratta di fare del bene e raccogliere fondi – aggiunge Fabrizio Benzoni, consigliere del Comune di Brescia con delega alle Manifestazioni Sportive – Tutti elementi questi che spingono l’Amministrazione comunale a promuovere e sostenere gli organizzatori per un evento che sempre più sta diventando appuntamento fisso del palinsesto della nostra città e che lo sarà anche il prossimo anno in occasione di Brescia – Bergamo capitali della cultura».

“The Distinguished Gentleman’s Ride” è nato nel 2012 in Australia da un’idea di Mark Hawwa: lo scopo iniziale era quello di scardinare lo stereotipo del motociclista “brutto e cattivo”, creando una rete fra le comunità che condividono lo stesso modo di interpretare la moto. Visto il successo della prima edizione, il fondatore ha deciso di legare la manifestazione al sostegno di una buona causa. Grazie anche alle partnership con l’associazione no-profit internazionale Movember, il DGR oggi raccoglie fondi a favore di due cause benefiche di particolare interesse per gli uomini: la ricerca sul cancro alla prostata e salute mentale maschile.

Come da tradizione, i partecipanti all’evento si presenteranno al via con le moto lucide e vestiti di tutto punto: il motoraduno, infatti, è un evento a tema in cui gli equipaggi si devono vestire con un look classico (tripudio di giacche di tweed, cravatte, papillon e completi gessati) ed aperto ad alcune tipologie di motociclette (special, modern classic e d’epoca).

I partecipanti si raduneranno alle 9.15 di domenica in un luogo nel centro di Brescia, comunicato solo ai partecipanti registrati ma di grande significato motoristico, per la colazione e il briefing generale. Si partirà poi per una breve parata per il centro cittadino per poi uscire da Brescia lungo un itinerario che quest’anno andrà a toccare una delle zone più apprezzate anche a livello internazionale del territorio bresciano, la Franciacorta.

La consueta tappa ristoro si terrà a Provaglio di Iseo, mentre il pranzo conviviale finale sarà ospitato a Passirano.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Brescia.

Gli equipaggi possono iscriversi sul sito www.gentlemansride.com, dove possono selezionare Brescia come città di partecipazione e al tempo stesso effettuare una donazione tramite carta di credito. Per ogni partecipante viene creato un profilo sul sito ufficiale, tramite cui è possibile farsi “sponsorizzare” anche da amici, parenti e colleghi in una grande gara di solidarietà, così come si può creare il proprio team insieme ai propri amici o associarsi a un team esistente.

Ogni aggiornamento sull’evento verrà diffuso attraverso i seguenti canali: Brescia: https://www.gentlemansride.com/rides/italy/brescia; Pagina Facebook: https://facebook.com/events/s/dgr-brescia-italy-2022/518139873236631; Web: www.gentlemansride.com; Facebook: www.facebook.com/gentlemansride; Instagram: www.instagram.com/gentlemansride