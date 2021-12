A Brescia, sul palco, la “La grande orchestra del disastro”

(red.) Associazione Festa della Musica Brescia in collaborazione con Musical-Mente, Coop. Il Calabrone, Piastra Pendolina e Latteria Molloy presentano “La grande orchestra del disastro” il 13, 14 e 15 dicembre a Brescia.

Di cosa si tratta? Di un vero processo creativo orchestrato in due fasi artistiche: la realizzazione di seminari di prova e un concerto di restituzione. Sviluppo di composizioni istantanee (canzoni, strumentali, soli, ecc.) per un grand ensemble di musicisti, professionisti senza ego o dilettanti: non è richiesto un livello musicale particolare. Età: dagli 8 ai 108 anni. Strumenti acustici: reali (chitarre, voce, fiati, ecc…) o inventati (pentole, scatole, campanacci, fischietti, scatole… ecc…) e voci.

La sfida è di riuscire a creare una tavolozza composizioni musicali istantanee, usando alcuni metodi di creazione contemporanea vicini all’improvvisazione.

Per affrontare questa sensibilizzazione, l’artista esplorerà e svilupperà un sistema di segni che gli permetterà di modellare ed amalgamare gli elementi dell’orchestra in tempo reale e quindi creare un evento unico e performante reso possibile solo in questa occasione. La tecnica utilizzata è simile a quella acquisita nella tradizione della musica moderna secondo le esperienze di compositori o direttori come Lawrence D. Butch Morris, Anthony Braxton, ecc.

François R. Cambuzat ha quindi sviluppato un linguaggio fatto di comandi gestuali creati per essere utilizzati da chiunque, senza distinzioni di esperienze musicali studi, età o linguaggio. Il più importante sarà suscitare una volontà organica (ascoltare l’altro e interazione) da parte dei partecipanti, in una progressione naturale, verso una strutturazione dell’improvvisazione specifica per questo ensemble anarchico organizzazione estrema e rispetto totale).

Gli obbiettivi sono: ascoltare gli altri /agire insieme; strutturare un’improvvisazione; consultare le nozioni di acustica, dinamica, così, timbro, ritmo, e anche la grande varietà di relazioni esistenti all’interno di un Ensemble musicale; realizzare la potenza e la ricchezza di fare / creare in una società anarchicamente organizzata.

I due seminari di prova si svolgeranno il lunedì 13 e martedì 14 dicembre divisi in 2 luoghi e orari diversi a scelta dei partecipanti: dalle 16.30 alle 19.00 presso la sede di Musical-Mente, Via Della Ziziola 105 – Brescia. Dalle 20.30 alle 23.00 presso la Piastra della Pendolina, Via Ragazzi del ’99 (Supermercato Carrefour Market) – Brescia.

Il concerto di resa con pubblico (ingresso gratuito) verrà effettuato mercoledì 15 dicembre alle 20.30, presso la Latteria Molloy, Via Marziale Ducos 2b – Brescia. Sia per i partecipanti all’iniziativa che per il pubblico il mercoledì 15 è richiesto il Green-Pass.

Per iscrizioni scrivere a jl.stote@libero.it; info su: https://trasportimarittimi.net/grandeorchestradeldisastro