A Brescia “Musica: fuoco dell’anima” con il Duo Ebano

(red.) Quarto e ultimo appuntamento sabato 30 ottobre alle 17 per la rassegna “Musica: fuoco dell’anima” presso l’Auditorium di Santa Giulia in via Piamarta 4 a Brescia.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” con il patrocino del Comune di Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.

Il concerto vede protagonista il Duo Ebano, composto da Marco Danesi al clarinetto e Paolo Gorini al pianoforte.

Il programma prevede l’esecuzione di: J. Brahms / arr. P. Corini, Intermezzo op. 117 n. 1; J. Brahms, Sonata op. 120 n. 1 in Fa minore per clarinetto e pianoforte; W. Lutosławski, Dance Preludes per clarietto e pianoforte; A. Chenna / F. Zappa, FZ for Alex.

Oltre ad essere colleghi dal 2016, il clarinettista Marco Danesi ed il pianista Paolo Gorini sono legati da una grande amicizia. Entrambi sono a proprio agio nel repertorio cameristico e hanno sempre avuto un occhio di riguardo anche per il panorama della musica contemporanea. Duo Ebano non si ferma al tradizionale repertorio per clarinetto e pianoforte; per il Dutch Classical Talent tour 2020 (12 concerti nelle più importanti sale olandesi: Tivoli Vredenburg, Muziekgebouw Amsterdam e altri) hanno presentato un programma ricco di colori e nuove combinazioni sonore, un organico esteso con

clarinetto basso, tastiere elettroniche e percussioni, e nuovi arrangiamenti (Des pas sur la neige di Debussy e Spain di Chick Corea). Pubblicato a gennaio 2020, il loro album Blackbird (r)evolution abbraccia una vasta gamma di musica. Senza paura e con grande curiosità, i due musicisti legano in

modo organico sperimentazioni audaci e capisaldi della letteratura per clarinetto e pianoforte.

Sono stati invitati a partecipare al progetto “Nieuwe Noten”, una Call-for-score organizzata in collaborazione con Grachten Festival, Gaudeamus, November Music. Sei giovani compositori hanno visto la loro musica eseguita dal Duo Ebano in tre dei più importanti festival olandesi. Il Duo Ebano

vanta una brillante attività concertistica in ambito internazionale.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti in sala. Per l’accesso nell’auditorium sono obbligatori il green pass e la mascherina.