A Brescia dal vivo la musica di John Williams

(red.) Il repertorio di John Williams, genio della musica cinematografica, arriva per la prima volta in Italia con un’orchestra di 70 elementi. Da Star Wars a Harry Potter, da Schindler’s List a Indiana Jones, da Superman a Jurassic Park: un viaggio musicale nel mito di John Williams.

Daniel Simon – produttore dello spettacolo – e Matthias G. Kendliger – direttore dell’orchestra di 70 musicisti – presentano con Zed!, Il meglio di John Williams dal vivo in 5 speciali appuntamenti nei teatri italiani a marzo 2022. Il tour partirà dal Teatro del Verme di Milano il 18 marzo 2022, il 19 marzo sarà al Gran Teatro Morato diBrescia, il 20 marzo al Gran Teatro Geox di Padova, il 21 marzo al Teatro Colosseo di Torino, il 22 marzo al Teatro Verdi di Firenze.

Ilconcerto bresciano è in programma alle 21,30 del 19 marzo 1922 al Gran Teatro Morato.

Kendlinger e la prestigiosa K&K Philharmonic condurranno gli spettatori in un viaggio nell’affascinante mondo di Williams. Attraverso lo spazio alla velocità della luce, nelle profondità del mare e nella magia della musica: un concerto dal vivo emozionante e potente. John Williams, il compositore di musica da film di maggior successo di sempre, ha lavorato con registi leggendari: Steven Spielberg e George Lucas. Nella sua carriera ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy ed è stato nominato a livello internazionale più di 100 volte.

Il tour è prodotto e promosso da Zed! I biglietti sono disponibili nei circuiti Ticketmaster e Ticketone. I biglietti già venduti valgono per le rispettive serate riprogrammate.