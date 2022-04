A Breno l’«A solo» magico di Paolo Fresu

Breno. Sarà Paolo Fresu, il geniale artista di Berchidda, a chiudere in bellezza la stagione dei concerti del Teatro delle Ali di Breno (via Maria SS. di Guadalupe) in un A solo (questo il titolo dello spettacolo) che andrà in scena sabato 9 aprile alle 20.45. Un “solo” di tromba può essere pericoloso e chi lo propone può facilmente essere additato quale esagerato cultore del proprio narcisismo. Oggi questo “a solo” è diventato però qualcosa di unico, che può ben figurare nei progetti di un “grande” della musica moderna.

Sposando, con la tipica follia che contraddistingue i creativi, l’elettronica, lo studio delle luci e una amplificazione particolare, la musica di Fresu viene fatta vivere e rifulgere negli spazi teatrali. Sessanta minuti di rara bellezza in un racconto che passa attraverso una sorta di piccolo compendio tascabile di storia della musica, attraversandone momenti salienti che trovano ovviamente nel jazz il proprio magma genetico costitutivo.

Biglietti: intero 30 euro – ridotto 25 euro. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o nella biglietteria del Teatro delle Ali in via Maria SS. di Guadalupe nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30. Le riduzioni sono previste solo per l’acquisto in biglietteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com.