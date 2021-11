A Breno il Teatro viaggiante della Famiglia Mirabella

(red.) Il Teatro Viaggiante di Edoardo Mirabella ed Elisabetta Cavana torna in provincia di Brescia con lo spettacolo “La famiglia Mirabella”, che – con la partecipazione dei tre figli della coppia – mette letteralmente in scena la loro famiglia, “l’ultima famiglia di saltimbanchi”, come amano spesso ricordare.

Cinque persone che stanno vicine vicine su un palco, si sollevano l’un l’altra, giocano con gli stessi arnesi e, come non ha mancato di far notare Maria De Filippi quando nel 2017 si sono esibiti alla trasmissione TV “Tù Sì Que Vales”, trasmettono in ogni gesto l’amore, la protezione, l’unione e la coordinazione che solo una famiglia vera può avere. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti di questo spettacolo che intorno a papà Eddy e mamma Elisabetta riunisce, per una versione contemporanea del circo d’altri tempi, i loro figli Martin, Matilde e Mael.

Lo Spettacolo è vincitore del Premio Takimiri 2011 al Festival di Monte San Giusto (MC).

L’appuntamento è per sabato 6 novembre alle 15.30, al Cinema Teatro Giardino in Viale 28 Aprile, a Breno (Brescia). Età consigliata: dai 4 anni, biglietti: 6 euro, acquistabili nella biglietteria di Via Maria SS. Guadalupe 5 a Breno ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30 e nella biglietteria del Cinema Teatro Giardino in Viale 28 Aprile nel pomeriggio di sabato 6 novembre a partire dalle 14.45.