A Breno il “Piccolo Canto di Resurrezione”

La Primavera è arrivata e tornano nella programmazione del Teatro delle Ali gli appuntamenti della rassegna Divina Umanità. Il primo è venerdì 25 marzo alle 20.30 sul palco del Teatro delle Ali (via Maria SS. di Guadalupe 5, Breno) con la Compagnia Piccolo Canto, che porterà in scena Piccolo Canto di Resurrezione, spettacolo vincitore del Premio I Teatri del sacro 2017 e del Palio Poetico Musicale Teatrale Ermocolle.

Lo spettacolo, recentemente ospite di numerosi festival italiani e del Festival internazionale di narrazione di Arzo in Svizzera, è un lavoro corale, scritto e interpretato da Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera, Swewa Schneider e che parte da una domanda semplice quanto fondamentale per ogni persona: qual è la nostra personale resurrezione? Di quali rituali di resurrezione abbiamo bisogno oggi? Quante volte possiamo morire per poi rinascere? In scena cinque donne, cinque voci che tentano di rispondere con un canto polifonico che si fa portavoce della rinascita: dal dolore e dal buio, alla rabbia, al pianto, fino alla gioia che contagia, apre e libera. Arrangiamento canti Miriam Gotti, disegno luci Simone Moretti, produzione Compagnia Piccolo Canto, I Teatri del Sacro, Associazione Musicali Si Cresce.

Biglietti: gratis ma con obbligo di prenotazione esclusivamente online sulla piattaforma Eventbrite, seguendo le istruzioni per il processo di registrazione. Non si accettano prenotazioni telefoniche.