A Bornato di Cazzago la tre giorni di Franciacorta in Fiore

Cazzago San Martino. E’ in programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio, nel Borgo Antico di Bornato, comune di Cazzago San Martino, la ventitreesima edizione di Franciacorta in Fiore. La fiera botanica in cui natura, cultura e sapori del territorio franciacortino si fondono in un evento diventato un punto di riferimento per molti appassionati e addetti ai lavori.

Sarà possibile ammirare le installazioni florovivaistiche di più di cento espositori: opere botaniche, in cui le architetture antiche si fondono a incantevoli composizioni floreali e arboree. Il tema scelto per l’edizione 2022 è Zolle, Bolle e Corolle, un riferimento giocoso alla terra dei produttori florovivaisti, alle bollicine dei vini Franciacorta e ai fiori. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro (6 euro se acquistato on line). Ingresso gratuito fino a 14 anni. Residenti nel comune di Cazzago: 2 euro.

Orari: venerdì 20 dalle ore 12.00 alle ore 19.00; sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9.30 alle ore 19.00.