In Cattolica il nuovo master «Giustizia riparativa e Mediazione penale»

Brescia. E’ in programma martedì 7 giugno, alle 11, presso la sala Iliade della Università Cattolica di Brescia, in via Trieste 17, la presentazione del nuovo master di primo livello «Giustizia riparativa e Mediazione penale» (Facoltà di Psicologia-Alta scuola di Psicologia A.Gemelli)

Ad introdurre il nuovo corso Giancarlo Tamanza, direttore del master (Professore Associato di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia), Luciano Eusebi, co-direttore del master (Professore Ordinario di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza) e Giovanni Panzeri, direttore di sede- Bs Università Cattolica.