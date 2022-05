Brescia, percorso Spazi Attivi: il laboratorio zona Nord

Brescia. Lunedì 23 maggio alle 18, negli spazi di Urban Center Brescia in via Moretto 78, ci sarà il secondo laboratorio del progetto SpaziAttivi, dedicato alla zona nord della città.

L’incontro, aperto ai cittadini, alle associazioni e ai consigli di quartiere della zona (Borgo Trento, Casazza, Mompiano, San Bartolomeo, San Rocchino Costalunga, Sant’Eustacchio, Villaggio Prealpino-Stocchetta), ha l’obiettivo di individuare aree pubbliche dismesse o sottoutilizzate che possono essere trasformate in spazi attivi attraverso una riqualificazione urbana, nella prospettiva della resilienza climatica e sociale.

La formazione di tavoli di lavoro con i diversi soggetti del territorio sarà l’occasione per un confronto sulle aree da proporre, in funzione dei bisogni dei quartieri e delle prime idee progettuali per le trasformazioni urbane.

La ricerca e la segnalazione delle aree avverrà attraverso la consultazione di cartografie e la compilazione di schede descrittive, appositamente predisposte. Le proposte dovranno essere focalizzate sull’adattamento al clima che cambia, sull’attivazione della comunità, sul grado di collaborazione tra soggetti e tra quartieri esulla disponibilità alla sperimentazione e a prendersi cura del territorio.

Per registrarsi ai laboratori: https://forms.gle/CpV42hQoCZXtUN1i6

Per informazioni, contattare urbancenter@comune.brescia.it ; 0302978771-2

Per approfondimenti sul progetto e per i prossimi appuntamenti visitare il sito: www.comune.brescia.it/unfilonaturale

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Un Filo Naturale, una comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento climatico in opportunità”, promosso dal Comune di Brescia insiemecon AmbienteParco, con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e con il Parco delle Colline di Brescia. Grazie anche al contributo della Fondazione Cariplo e della Regione Lombardia, “Un Filo Naturale” persegue alcuni importanti obiettivi della Strategia di Transizione Climatica di Brescia, promuovendo la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso azioni ed interventi di trasformazione territoriale in ambito urbano e periurbano e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e attivazione della cittadinanza.