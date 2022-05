“La casa delle stelle”, poesie di vita e natura alla Libreria Tarantola

Brescia. E’ in programma venerdì 6 maggio dalle 17.45 alla Libreria Tarantola 1899, via Porcellaga 4, a Brescia, la presentazione del libro “La casa delle stelle” di Sebastiano Gambuzza, edito da Albatros Il Filo.

Il volume è una raccolta di poesie, dove Gambuzza trasforma le proprie emozioni in versi poetici, grazie ai quali narra la nostalgia che diviene conoscenza, suggerisce l’attesa, l’ingenuità e la sorpresa. Da La casa delle stelle affiorano una profonda umiltà e tutto l’amore e l’emozione per il mare, per la Natura, che vanno ad intrecciarsi all’importanza dei legami affettivi con le persone care della vita.

Le poesie di Sebastiano nascono dall’attenta osservazione della realtà che lo circonda, dal perdersi in essa, da quel suo ritrovare se stesso nella Natura e sentire la Natura nel suo io più profondo, messo a nudo con la scrittura.

Questa raccolta è un viaggio intimo, nel proprio animo, svelato e condiviso attraverso la poesia, l’ideale strumento per evocare la memoria rendendola eterna.

Con Sebastiano Gambuzza saranno presenti Viviana Filippini, giornalista del «Giornale di Brescia» e Sergio Isonni, attore.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare allo 030.49300 o scrivere a info@tarantola.it.

La casa delle stelle è un libro nato per fare solidarietà, per dare un aiuto concreto al prossimo in difficoltà. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza a sostegno di una piccola bambina affetta dalla Sindrome di Leigh, una malattia della prima infanzia che ha a che fare con le variazioni genetiche delle malattie mitocondriali.

Sebastiano Gambuzza è nato a Mazara del Vallo nel 1970. Vive in provincia di Brescia, a Orzinuovi con sua moglie. Ha una laurea in Architettura, studia ingegneria a Padova. È manager in una multinazionale giapponese nell’hinterland milanese. Questa è la sua opera prima pubblicata.