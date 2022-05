“Incontri in Broletto” con Hans Küng e il dialogo interreligioso

Brescia. Mercoledì 4 maggio alle 17.30, presso la nuova sede in Piazza Paolo VI (Cortile del Broletto), negli “Incontri al Broletto” la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi organizza la conferenza su “Hans Küng: una teologia per l’unità delle chiese, la pace tra le religioni, la comunità delle nazioni”. Relatore: Franco Valenti (Teologo).

Hans Küng, teologo e docente per 40 anni presso l’Università di Tübingen, è stato un autorevole esponente del dibattito teologico del Secondo Novecento e una voce critica e dialettica della Chiesa cattolica. Alcuni dei suoi saggi più importanti sono stati pubblicati in Italia a Brescia dalla Editrice Queriniana sotto la guida di Padre Rosino Gibellini.

Per la sua tensione universalistica nella ricerca di risposte alla crescente globalizzazione delle culture e delle fedi, nel 1993 Küng ha creato la Fondazione Weltethos (Etica mondiale). L’intuizione è di affrontare le diversità culturali e religiose facendo riferimento alla regola d’oro del “non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”. La sua affermazione “Non vi è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni e non c’è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni” sta a fondamento della sua proposta pedagogica per una educazione che persegua valori universali nel tempo della internazionalità e del dialogo interreligioso.

Franco Valenti, ordinato sacerdote nell’ottobre del 1979, ha preso servizio pastorale presso la diocesi di Rothemburgam Neckar-Stuttgart per la cura dei migranti italiani. Ha frequentato Tübingen dove ha seguito anche corsi di Hans Küng. Nel 2011 ha organizzato insieme alla Editrice Queriniana la presentazione della mostra Weltethos (Etica mondiale) a Brescia presso la parrocchia di Santa Maria in Silva. Ha mantenuto continui contatti con Tübingen e ha incontrato più volte Hans Küng.