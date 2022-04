A Brescia “Thai e pennello”, il libro di franco Alessi

Brescia. Giovedì 28 aprile alle 17.30, nella sala C•Entro di via Moretto 2/B angolo corso Martiri della Libertà a Brescia, Franco Alessi presenta il suo nuovo volume fotografico, “Thai e pennello”, edito da Obiettivo Edizioni, con la presentazione di Saro Brancato e Giuseppe Giuliano.

Durante l’incontro l’autore dialogherà con Magda Biglia, giornalista di Bresciaoggi. Alla presentazione interverrà l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli.

Nel volume Franco Alessi ha voluto raccogliere sia le sculture vegetali, sia le opere pittoriche. I dipinti sono risolti attraverso la stesura di molteplici campiture neutre, gli intagli su frutta e ortaggi mostrano, invece, una squillante fioritura cromatica. Una fantasmagoria multicolore più direttamente collegata alla professione di chef, che Franco ha sempre esercitato fuori dall’Isola. Con la pittura egli ha voluto raccontare il paese, un territorio fantasma, metafisico, dove i suoi abitanti non compaiono per una ragione che ci è ignota. Una sorta di agglomerato urbano pietrificato dal dominio di quella inafferrabile entità che chiamiamo Tempo.

Franco Alessi è nato a Castelbuono (Palermo) nel 1949 e vive a Brescia. Le opere pittoriche qui proposte sono frutto del suo hobby coltivato in età ancora fresca e molto legato ai ricordi di una terra che molto presto ha dovuto lasciare verso migliori orizzonti professionali. Diplomatosi come addetto ai servizi di cucina presso l’Istituto Alberghiero di Palermo, Alessi ha lavorato presso varie strutture alberghiere e ristorative italiane e anche sulla Motonave Italia della Compagnia Princess Cruises. Ha fatto parte dell’équipe per la visita ufficiale a Brescia del Santo Padre Giovanni Paolo II.

Insignito del Riconoscimento professionale del “Collegium Cocorum” e dell’“Ordine dei Maestri di Cucina ed Executive Chef” della Federazione Italiana Cuochi, Franco Alessi è Membro dell’Ordine dei Discepoli di Escoffier in Francia e anche Cordon d’Or della Cucina francese della Confraternita Culinaria di Montecarlo. È stato insegnante di Sculture Vegetali, docente di Cucina Mediterranea nei Corsi dell’Unione Europea e presso Istituti Alberghieri di Terza Area. È stato presidente del Club del Buongustaio di Brescia, Coordinatore del concorso “Un Piatto da ricordare” di Castelbuono e presidente dell’Associazione cuochi bresciani.

Il Maestro Alessi considera le sculture vegetali un’arte complementare e attinente alla professione del cuoco, una risorsa della ristorazione e della presentazione del cibo stesso. Non è di poco conto la produzione pittorica di Franco Alessi. Diverse mostre personali e collettive hanno costellato, in età giovanile, la sua attività artistica. Ha esposto i suoi quadri in Sicilia, dove è nato, e in Lombardia, dove vive, riscuotendo apprezzamenti del pubblico dei visitatori.

L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata all’indirizzo mailsegreteriapolitichegiovanili@comune.brescia.it oppure telefonando ai numeri 030 2977314 – 030 2978968.