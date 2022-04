Appalachian, concerto per una cittadinanza attiva

Brescia. Martedì 3 maggio alle 20.45, nell’Auditorium San Barnaba di piazza Michelangeli 1, l’Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Brescia propone un recital/concerto, sul tema della cittadinanza attiva, dal titolo Appalachian.

Durante l’evento si esibisce l’Orchestra Giovanile Bresciana, guidata dal maestro Davide Pozzali, con intervento attoriale di Filippo Garlanda.

La proposta si collega al corso di formazione alla Cittadinanza Attiva organizzato dall’Assessorato, in collaborazione con la Montessori Brescia Coop. Sociale Onlus, e tenuto nei mesi scorsi dal professor Raffaele Mantegazza (docente presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca).

La scuola ha proposto percorsi di avvicinamento alla cittadinanza, alla partecipazione e alla politica, per giovani dai 13 ai 20 anni, con l’obiettivo di contribuire alla formazione cognitiva ed emotiva di una nuova generazione di cittadini consapevoli e attivi.

Il corso, della durata di 6 incontri tenuti via zoom, è servito per indagare, con una metodologia di tipo attivo e partecipativo, l’immaginario dei partecipanti a proposito della politica e delle sue rappresentazioni.