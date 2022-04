In Santa Maria della Pace, Elevazione Musicale con Ivan Ronda e Gianni Alberti

Brescia. Nella chiesa di Santa Maria della Pace (via Pace) domenica 10 aprile alle 16, è in programma l’Elevazione Musicale con Gianni Alberti al sax soprano e Ivan Ronda all’organo: in programma arrangiamenti di Ivan Ronda di brani come il Concerto Grosso in si bemolle maggiore di Händel e l’Adagio in sol minore di Giazotto – Albinoni, il Preludio Corale «Schafe können sicher weiden» BWV 208, la Gavotte en rondeau BWV 1068 e la Bourreé dalla quarta Suite per cello di Bach, i temi di Morricone per il film La Califfa e «Gabriel’s oboe» per Mission e la trascrizione del brano tradizionale «Amazing Grace».

Ingresso libero con Green pass e mascherina Ffp2.