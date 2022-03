“Ombre di Luce” incontro per la “Scienza d’eccellenza”

(red.) Venerdì 1 aprile, alle 12, si tiene l’incontro “Ombre di Luce. Morire oggi… in tempo di pandemia e di guerra. Il lutto e l’esistere oltre tra Religione, Scienza ed Esperienze Umane”, appuntamento del ciclo di iniziative on line “La scienza di eccellenza”, a cura della psicologa Doriana Galderisi, autrice del libro “Il Dopo è Ora – come il Coronavirus gioca con le vite di tutti noi. Conoscere gli effetti psicologici e le dinamiche psico-socialiper dare scacco matto al Mostro”.

Ospiti dell’evento saranno Ines Testoni (Tanatologa dell’Università di Padova), don Flavio Dalla Vecchia (Direttore dell’Issr dell’Università Cattolica) e Donatella Albini, Consigliera del Comune di Brescia delegata alla Sanità. Modererà l’incontro il giornalista Francesco Zambelli.

L’appuntamento è trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube della dott.ssa Galderisi.

Facebookhttps://www.facebook.com/psicologadorianagalderisi/

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCy0hBwKJ4DuXXmCl_uivkjA