In anteprima a Breno “Gesuè”, concerto del jazzista Dino Rubino

(red.) Dopo il successo da sold out del concerto-spettacolo At Home. Paris/New York, che ha visto mattatori Laurianne Langevin, Cyrille Doublet e Boris Savoldelli, la programmazione di “All Music” continua a ritmo spedito al Teatro delle Ali di Breno (Brescia).

Protagonista sarà il jazzista Dino Rubino, uno dei musicisti più sensibili della cosiddetta “nuova generazione”, dal 2011 nella scuderia di Paolo Fresu, che sabato 19 marzo (alle 20.45) presenterà per la prima live in assoluto il nuovissimo album Gesuè, lavoro dedicato al padre dell’artista, in uscita per l’etichetta Tǔk Music esattamente il giorno prima del concerto: venerdì 18 marzo.

Dino Rubino si esibirà in formazione con Piero delle Monache, Marco Bardoscia e Daniele di Bonaventura, tra le formazioni jazz più interessanti del panorama italiano degli ultimi anni, nella quale flicorno e pianoforte, sax tenore, contrabbasso, bandoneon e effetti dialogano tra loro come un’unica voce, sintetizzando atmosfere di classica, jazz, pop, folk e blues.

Biglietti: intero 22 euro – ridotto 18. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/dinorubino-gesue/174032) o nella biglietteria del Teatro delle Ali in Via Maria SS. di Guadalupe nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30. Le riduzioni sono previste solo per l’acquisto in biglietteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com