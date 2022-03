Orzinuovi, “Abbracci”: teatro per bambini all’Aldo Moro

(red.) Va in scena domenica 6 marzo, alle 16,30 presso il Centro culturale “Aldo Moro” di Orzinuovi (Brescia) lo spettacolo teatrale per bambini, intitolato “Abbracci”, a cura di Il Telaio Società Cooperativa Sociale Onlus.

Sul palco due panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso? E’ necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Entrata libera con prenotazione obbligatoria a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Ebh8NaACiouW7XgN4pMM6jaYM86HxMjKg8NTVIlEtmb65Q/viewform.

Per accedere allo spettacolo è necessario esibire il Green Pass rafforzato ed indossare la mascherina Ffp2.

Per maggiori informazioni: Comune di Orzinuovi

http://www.comune.orzinuovi.bs.it/

Tel: 030 9942215/210

Email: eventi@comune.orzinuovi.bs.it