“Gli amici di Francesca” alla pizzeria Da Ciro di Mompiano

Martedì 15 febbraio presso la pizzeria Da Ciro in via Cacciadenno 6 a Mompiano, Brescia (tel 030 2004488) si esibiscono “Gli amici di Francesca”, band tributo a Lucio Battisti.

Il progetto nasce per volontà di Luigi Zucchinali (in arte Gigi Berghem) chitarrista bergamasco attivo nel panorama musicale bresciano con gli Only Stones, e come one man band e in altre formazioni. Mario Fogazzi (batteria) ha collaborato con Giorgio Cordini, Giancarlo Pedrazzi, Umba Rivarola. Attualmente milita in varie formazioni blues e rock tra cui la Johnson Rock Band. Dino Riccardi (tastiere) suona con Gae Manfredini Project Live e con gli Speed Kings (Deep Purple). Il trio esegue le canzoni storiche di Lucio Battisti, arrangiate in modo molto simile agli originali.

L’inizio della musica è previsto intorno alle ore 21,15. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488