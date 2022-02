Il circo contemporaneo di Lanzafame approda a Breno

(red.) Nel mese di febbraio i sabati pomeriggio di Portami a Teatro, la Stagione per bambini e famiglie del Teatro delle Ali, diventano per tutti: tornano infatti la magia, il fascino e le acrobazie del circo contemporaneo, con due date imperdibili programmate al Teatro Giardino di Breno (Brescia).

Il primo appuntamento sarà con l’artista internazionale Giulio Lanzafame, che sabato 5 febbraio, alle 15.30, proporrà lo spettacolo Yes Land.

L’artista, di origini catanesi, è andato in scena su innumerevoli importanti palchi in tutto il mondo: Palazzo Colombino, Teatro Zinzanni (USA), KristallPalast (Germania), GOP Friederishbaue (Germania), Orchestra Sinfonica di Longueuil, Circus Monti (Svizzera), Polo Circo Buenos Aires (Argentina), SolyCirco Sylt (Germania), Piste de Lancement Bruxelles (Belgio), International Circus Festival Toronto (Canada), Just Pour Rire

Montreal (Canada), Golden Circus Festival.

Ingresso 6 euro. I biglietti sono acquistabili solo in biglietteria: quella del Teatro delle Ali (in Via Maria SS. di Guadalupe, 5) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30, oppure quella del Cinema Teatro Giardino (in Viale 28 Aprile, sempre a Breno) nel pomeriggio di sabato 5

febbraio a partire dalle 14.45. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com