Gavardo, al Mavs “Alla scoperta dell’era glaciale”

(red.) Da domenica 6 febbraio riprendono gli appuntamenti per i piccoli e grandi visitatori del Museo archeologico della Vallesabbia (MAVS) di Gavardo (Brescia).

L’evento “Alla scoperta dell’era glaciale” consisterà in una lettura animata su antichi mammut e altri animali del passato, a cui seguirà un laboratorio creativo partendo dai reperti esposti nella sala paleontologica.

Sono previsti due turni per la partecipazione, rispettivamente alle 15 e

alle 16,30.

L’iniziativa, progettata in collaborazione con le operatrici didattiche de La

Melagrana, con un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è consigliata ai

bimbi dai quattro ai nove anni, accompagnati.

È necessaria la prenotazione, che potrà effettuarsi contattando il numero 0365.371474 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30), inviando una mail a info@museoarcheologicogavardo.it, oppure tramite il link al form presente sul sito web del museo.

Il ricco calendario delle iniziative promosse dal MAVS, oltre a quelle didattiche prevede anche la ripresa degli appuntamenti di archeologia sperimentale per il pubblico adulto, rassegne di incontri con l’autore, eventi serali in occasione della “Notte europea dei musei” e una giornata alla scoperta del sito archeologico del Lucone di Polpenazze. L’elenco completo sarà reso noto attraverso tutti i canali comunicativi del museo.