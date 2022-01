“Aspetti neuropsicologici in neuro-oncologia”, la presentazione al MoCa

Mercoledì 26 gennaio alle 17,30 al MO.CA (Palazzo Martinengo Colleoni – via Moretto 78) viene presentato il libro “Aspetti neuropsicologici in neuro-oncologia”. L’iniziativa è organizzata da Airno, Associazione italiana per la ricerca neuro oncologica, in collaborazione con il comune di Brescia. Interverranno Donatella Albini (delegato alla Sanità del comune di Brescia), Marco Fontanella (Università di Brescia), Michela Buglione (Università di Brescia), Luca Pasquali (Lions Club Vittoria Alata), Fabrizia Battagliola (presidente Airno), Marta Pertichetti (neuropsicologa Airno), Flavia Cristofolini (psicologa e psicoterapeuta Università Cattolica), Lorena Ceglie (Spedali Civili di Brescia) ed Emiliano Caprioli (presidente Acsi Brescia). Modera l’incontro Viviana Filippini, giornalista.

Al termine della presentazione saranno consegnate le copie della monografia per i pazienti dell’Asst Spedali Civili di Brescia.

L’accesso è consentito con la certificazione verde Covid-19 – super green pass, come previsto dalla normativa vigente, fino ad esaurimento posti.