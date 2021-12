Il Nilza Costa Quartet nel Chiostro di San Salvatore

La sera del 31 dicembre dalle ore 21,30 alle 23, al Chiostro San Salvatore (21,30, nel Coro delle monache in caso di maltempo, accesso da via Piamarta, 4) è in programma il concerto del Nilza Costa Quartet, un ensemble musicale per vivere un viaggio nella migliore World Music che contamina l’Afro-Jazz con Samba, Blues e ipnotiche atmosfere. Canzoni che raccontano, con sentimento religioso, con malinconia, ma anche con speranza, il modo di vivere di uomini e donne lontani dalla propria terra, attraverso un mix di suoni della natura e di idiomi Afro-jazz e Yoruba.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30/12, alle ore 17, fino ad esaurimento posti disponibili. Info e prenotazioni: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com. La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Richiesto il Super Green Pass.