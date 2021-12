Ultimo dell’anno con i Pulsar Ensemble al Teatro Romano

La sera dell’ultimo dell’anno al Teatro Romano, dalle 21,30 alle 23 (White Room Museo di Santa Giulia in caso di maltempo), è in programma un concerto dei Pulsar Ensemble, gruppo composto da cinque musicisti con un set inusuale e variegato di batterie, percussioni intonate e non, sintetizzatori, campionatori e live electronics.

La musica si muove alla ricerca di una fusione tra mondo acustico ed elettronico, secondo un’ambientazione sonora che fonde post-jazz, post-rock, sperimentazione ed electro-pop. Il set dal vivo è completato da un’installazione illuminotecnica che esalta i gesti musicali e il contesto che li ospita.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30-12 alle ore 17, fino ad esaurimento posti disponibili. Accesso: per il Teatro Romano da Vicolo del Fontanone – per White Room (in caso di maltempo) da Via Musei, 81. Info e prenotazioni: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com. (La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia, super green pass obbligatorio).