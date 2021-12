A Brescia torna la corsa (solidale) dei Babbo Natale

(red.) L’Associazione Dopolavoro Comune di Brescia e la società sportiva

Italia Runners, con il patrocinio del Comune di Brescia, per il terzo anno saranno insieme per organizzare un unico grande evento dedicato al Natale nella città di Brescia: Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running.

La corsa/camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà si tiene il 12 dicembre.

Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età, un autentico street show, la festa pre-natalizia per l’intera città, l’evento più atteso e dinamico del periodo natalizio, il modo più

divertente per scambiarsi gli auguri di Natale.

Il ritrovo è fissato all’Arena Campo Marte di Brescia alle 9 presso il Babbo Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove si potrà ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive e riscaldamento a cura di Radio Viva FM, radio ufficiale dell’evento.

La partenza della marcia sarà alle ore 10 e un’esplosione di cappellini rossi invaderà le vie di Brescia.

Due i percorsi: da 4 e da p chilometri attraverso le vie della Leonessa.

Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running sostiene la Fondazione Scuola

Nikolajewka, unica struttura bresciana esclusivamente dedicata ai disabili motori.

Le quote di iscrizione alla Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running sono:2 euro cappellino da Santa Claus e pettorale (bambini fino agli 11 anni); 7 euro cappellino da Santa Claus e pettorale; 12.00 euro vestito completo da Santa Claus e pettorale.

È possibile iscriversi online pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario.

Iscrizioni online su www.babborunning.it