Sirmione,”Maria… a Marechiare” in onore di Maria Callas

Martedì 24 agosto 2021 ore 21,00, Spiaggia delle Muse, via Antiche Mura, Sirmione, è in programma Maria… a Marechiare, La canzone napoletana. Concerto lirico in onore di Maria Callas e Giuseppe di Stefano in occasione della loro ultima tournée mondiale.

Quintetto strumentale, Clarissa Costanzo, soprano, Francesco Tuppo, tenore. Presenta Alessandro Bertolotti.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria qui.