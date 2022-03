“2023 Brescia capitale della cultura – 2033 Brescia città del futuro”, la presentazione all’hotel Vittoria

(red.) E’ in programma giovedì 24 marzo alle ore 18,30 all’hotel Vittoria in Via X Giornate 20 a Brescia la presentazione del libro di Alessandro Belli “2023 Brescia capitale della cultura – 2033 Brescia città del futuro “. Il volume contiene le proposte e le osservazioni che Bresciacittàgrande ha raccolto negli ultimi anni sul futuro della città.

L’incontro con l’autore sarà moderato dal giornalista Renato Andreolassi. L’iniziativa è promossa dalle associazioni culturali Albatros, Terre Lombarde, Civismo e cultura, Ponte Nuovo, Popolarismo europeo, Brescia Liberale, Centro studi Tommaso Moro e dalla rivista Brescia Selection.