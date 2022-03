“13 ravioli per 13 chef”: la presentazione alla Cascina Clarabella

Cucina e mistero sono protagonisti ai prossimi appuntamenti di ‘Parole tra i filari’, il festival di aperitivi letterari di Cascina Clarabella a Corte Franca, promosso con il patrocinio dei comuni di Corte Franca, Iseo e Sarnico e la partecipazione e collaborazione di La Libreria del lago di Sarnico, Mondadori Lovere, Storie di Bischenis e Puntoacapo di Pisogne, Libreria Muratori di Capriolo e associazione culturale Brescia si Legge.

Giovedì 31 marzo alle 19 al Centottanta Cantina&Cucina (via E. Mattei a Corte Franca) la giornalista bergamasca di food Lara Abrati e il fotografo ed esperto di comunicazione Matteo Zanardi presentano il libro “13 ravioli per 13 chef”, La.Ma edizioni 2021. Una serata tutta dedicata ai ravioli e alle paste ripiene. Un po’ seminario, un po’ racconto e un po’ degustazione.

In dialogo con Luca Patelli, gli autori svelano le nozioni di base e i segreti per mettere le mani in pasta con successo. Quindi conducono in giro per l’Italia a conoscere le preparazioni creative di altrettanti giovani cuochi della provincia di Bergamo.

Costo: 15 euro con l’aperitivo e un calice di Franciacorta della casa. Su prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.it o al numero 030.9821041.

Chi lo desidera potrà proseguire la serata con una degustazione di tre paste ripiene: Bottoni di Storione, fegatini di pollo, polvere di campari e foglia di ostrica; Tortelli all’olio di oliva Clarabella con fonduta di Formai de Mut, Casoncello di carne dello chef. Costo: 20 euro.