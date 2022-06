1000 passi per Brescia, una corsa nel segno della solidarietà

Brescia. «1000 Passi Per Brescia» non è una semplice corsa, ma la “Corsa nella Corsa”, la “Festa nella Festa”.

In occasione della partenza della 1000 Miglia Storica, CorrixBrescia organizza per venerdì 17 giugno una manifestazione non competitiva fra le bellezze della città: una “gara” per tutti, aperta a grandi e piccini, che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza al Centro Aiuti Per L’Etiopia ODV.

Giunta alla ottava edizione, è da sempre un appuntamento fisso per Brescia, e quest’anno dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia torna con la carica e la fiducia di sempre. L’evento è patrocinato dal Comune di Brescia.

L’edizione 2022 punta a replicare il successo dell’edizione 2019, che ha visto quasi 2mila partecipanti fra adulti e bambini e ha raccolto fondi per 19.115 euro che sono stati destinati a finanziare la seconda fase del progetto “Un Pozzo per Wolkitè per i Gumuz” che fornisce acqua pulita e sicura a circa 15mila persone. Il ricavato di quest’anno sarà destinato ad affrontare

l’emergenza fame nel Paese africano.

Due i percorsi in programma: il primo di 8,5 km con salita al Castello e uno di 5 km, completamente pianeggiante dedicato a chi preferisce camminare, alle mamme con bambini e passeggini e indicato per i diversamente abili in carrozzina. Entrambi i percorsi toccano i punti più caratteristici di Brescia, ricalcando parte del tracciato cittadino della corsa automobilistica. Inoltre sono stati studiati altri due percorsi per i bambini che si sfideranno, sui trecento e seicento metri, nel centro cittadino in completa sicurezza e scortati dalle forze dell’ordine: una corsa, la Baby Run, nella quale saranno tutti vincitori, ricevendo in ricordo la medaglia 1000 Passi Per Brescia 2022.

La partenza: alle 19.30 per Baby Run e alle 19.45 per la 8,5 e la 5 km con l’arrivo in Largo Formentone, dove verrà allestito un Village (apertura ore 18) per accogliere i partecipanti che lì potranno accreditarsi e ritirare la T-shirt tecnica ufficiale dell’evento.

Seguiranno le esibizioni musicali del coro di bimbi “Un Cuore di Voci” diretto da Angela Di Filippo, che rallegreranno il Village in attesa dell’esibizione di Luca Ploia accompagnato da Eugenio Curti e Antonio Giovanni Lancini. Il ristoro per tutti gli scritti concluderà la serata.

Iscrizioni fino al 16 giugno: online sul sito 1000passi.it oppure presso i punti iscrizione Sportland in Viale Sant’Eufemia 108, a Brescia e Sportland presso Elnòs Shopping a Roncadelle o direttamente il 17 giugno dalle 18 al Village 1000 Passi Per Brescia.

Quota di iscrizione : adulti 10 euro, ragazzi tra 13 e 18 anni 5 euro, bambini da 0 a 12 anni compiuti 5 euro se non accompagnati da un adulto pagante. T-shirt tecnica ai primi 1500 adulti iscritti e t-shirt tecnica ai primi 300 bambini iscritti.