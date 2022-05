“Guida L’Espresso”: tre insegne al top nel Bresciano

Brescia. Toccano la vetta, nella classifica stilata dalla guida «I ristoranti e i vini d’Italia 2022» dell’Espresso, tre ristoranti bresciani: il Miramonti l’Altro di Concesio, cui è attribuito il riconoscimento più importante, quello dell’eccellenza, con il “cappello d’oro”, il Lido 84 di Gardone Riviera e Villa Feltrinelli di Gargnano, entrambi con il massimo della valutazione, cinque cappelli.

Il vademecum enogastronomico è stato presentato a Firenze nella giornata di martedì 10 maggio.

Ma, oltre a questi “inarrivabili” nel campo della ristorazione, ci sono stati altri 35 locali, tutti “made in Brescia” che si sono aggiudicati almeno un “cappello”. Ben tre in più rispetto all’edizione precedente.

Tra le eccellenze premiate con tre cappelli c’è la “new entry” Casa Leali di Puegnago, che si affianca a Gambero di Calvisano e Dina di Gussago.

Due cappelli per Esplanade di Desenzano, L’Albereta di Erbusco, la Tortuga di Gargnano, l’Hotel Eala senso Alfio ghezzi di Limone, il Capriccio di Manerba, il Saur di Orzinuovi e,a nche, sempre a Orzinuovi, il Sedicesimo secolo, la Locanda Leon d’oro di Pralboino, la Locanda del Benaco a Salò e la Speranzina di Sirmione. Riconoscimento con un cappello ad altri 19 locali.

Insignite anche tre pizzerie bresciane: Inedito Brescia, La filiale dell’Albereta di Erbusco e la Cascina dei sapori di Rezzato.