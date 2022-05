Guida l’Espresso: il Franciacorta la fa da padrone

Brescia. E’ targata Brescia, anzi Franciacorta, l’eccellenza vinicola segnalata nella guida «I ristoranti e i vini d’Italia 2022» dell’Espresso, presentata martedì a Firenze.

Al top del vademecum enogastronomico, infatti, non solo i ristoranti migliori del territorio bresciano, ma, anche le bollicine di “casa nostra”.

Ed è infatti il Franciacorta, ancora una volta, a dominare la classifica nella selezione delle bollicine: sono 15 le etichette che si aggiudicano il massimo riconoscimento (5 bottiglie) e altre 15 che ne ottengono 4.

Ma tra i migliori vini bianche c’è anche il Lugana che conquista le “5 bottiglie” e più precisamente il Doc Riserva del Lupo 2018 di Cà Lojera, Sirmione. Quattro bottiglie per il Lugana Doc Orestilla 2019 di Montonale.

Segnalati per il miglior rapporto qualità-prezzo il Lugana Doc Molin 2020 di Cà Maiol, il Lugana Doc Le Fornaci 2020 di Tommasi e il Benaco Bresciano Igt Rinè 2020 di Cantrina.