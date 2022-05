Comunità Energetiche Rinnovabili, bando da 1,5 milioni di Fondazione Cariplo

Brescia. La decarbonizzazione, l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti sono temi in primo piano nelle agende di governo ormai da tempo. L’impennata dei costi delle materie prime degli ultimi mesi ha enfatizzato l’urgenza della transizione energetica e ha reso ancor più evidente la necessità di produrre energia pulita e di ridurre la dipendenza dall’estero. Di grande attualità, in questo senso, diventano le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) che assumono una nuova rilevanza, non solo come un’opportunità di produzione decentrata e di autoconsumo di energia da fonti alternative, ma anche come una concreta soluzione per contenere i costi energetici.

È in questo contesto che si inserisce l’impegno di Fondazione Cariplo nella promozione di una transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili attraverso la diffusione di Cer. Il bando Alternative, il primo di questo tipo promosso dalla Fondazione, si rivolge ad amministrazioni, enti pubblici e privati non profit della Regione Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e stanzia un budget complessivo di 1.500.000 euro.

“La transizione energetica è una sfida sempre più urgente che può essere affrontata solo insieme. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un modello innovativo di produzione energetica che offre un grande impulso alla sperimentazione di produzione di energia da fonti alternative al fossile, attraverso un metodo fatto di collaborazione e condivisione. Per Fondazione Cariplo è cruciale investire sullo sviluppo di iniziative capaci di tenere insieme dimensione sociale, economica e ambientale: in questo senso le Comunità Energetiche Rinnovabili favoriscono aggregazione delle comunità, sviluppo economico locale e contrasto alla povertà energetica”, commenta Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo.

L’elemento solidale è, infatti, una delle peculiarità di queste comunità che si contraddistinguono per l’opportunità che offrono ai cittadini e alle istituzioni di essere protagonisti del cambiamento, investendoli della possibilità di utilizzare la generazione e la condivisione di energia rinnovabile per la riduzione delle emissioni climalteranti, come strumento di democrazia energetica e come esempio virtuoso di uno sviluppo basato sulla cooperazione piuttosto che sulla competizione.

Ad oggi la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili è, tuttavia, ancora fortemente limitata dalla mancanza di competenze specialistiche, tecniche, amministrative, legali ed economico-finanziarie da parte degli attori che intendono avviarle. Con il bando Alternative, Fondazione Cariplo intende rispondere a questi bisogni, supportando con un approccio filantropico ibrido, composto da un servizio di Assistenza Tecnica e da un contributo, le realtà locali interessate in un percorso che prevede da un lato lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili e di gruppi di autoconsumo collettivo, dall’altro la realizzazione di One Stop Shop (OSS) e sportelli energia territoriali.

Il bando Alternative è complementare all’iniziativa lanciata da Regione Lombardia nell’ambito della Legge Regionale 2/2022, che ha stanziato 22 milioni di euro a supporto delle Cer, in particolare per l’acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In virtù dell’”Accordo quadro per la realizzazione di attività congiunte in campo ambientale” tra le stesse Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, i due enti si sono coordinati per definire due strumenti che fossero il più possibile sinergici in modo da mettere a fattor comune risorse con diversa provenienza.

Il bando è consultabile sul sito di Fondazione Cariplo, al seguente link: https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html.

I progetti dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 21 luglio 2022, esclusivamente secondo la modalità on-line attraverso il sistema informatico della Fondazione Cariplo.