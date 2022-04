Teleriscaldamento: “A Brescia il sistema più economico d’Italia”

Brescia. A2A replica alle affermazioni di Legambiente Brescia che ha rilevato aumenti delle tariffe del teleriscaldamento, incrementi che, secondo il cigno verde, non risponderebbero alle “promesse” fatte dalla multiutility di non ritoccare verso l’alto i costi per le utenze.

Riportiamo di seguito la nota dell’azienda.

Con riferimento alle dichiarazioni di Legambiente Brescia sui prezzi del teleriscaldamento, A2A torna a ribadire con fermezza la correttezza e la trasparenza del proprio operato.

Con una sottolineatura che a questo punto si rende doverosa: l’ostinata, e per certi versi sterile, polemica agitata nelle ultime settimane nei confronti di un sistema – quale quello del teleriscaldamento – riconosciuto un’eccellenza dall’Unione Europea, protagonista di un percorso ambientalmente virtuoso che ha portato all’abbandono del carbone in anticipo su tutte le scadenze nazionali, non consegna nessun valore ai cittadini e ai clienti di A2A.

Circa i temi richiamati, si sottolinea: come comunicato ufficialmente lo scorso 23 marzo, A2A ha congelato i prezzi del teleriscaldamento fino al 30 settembre 2022, mantenendoli indicizzati a quelli di gennaio 2022.

Del resto, la conferma della concretezza dell’impegno di A2A è facilmente verificabile sulla prima pagina della bolletta, già emessa nel mese di aprile e in distribuzione, in cui viene puntualmente riportata l’informazione del prezzo bloccato. A questa si aggiungono le numerose azioni di comunicazione che sono state messe in campo per informare tutti i clienti sull’iniziativa prezzi bloccati: comunicato stampa, news sul web A2A e A2A calore servizi; newsletter a clienti domestici e ad amministratori di condominio. Per dare ulteriore evidenza alle azioni intraprese, si è svolto lo scorso 25 marzo un incontro con le principali associazioni consumatori e di categoria.

A Brescia c’è il sistema di teleriscaldamento più economico d’Italia, sistema allo stesso tempo più conveniente rispetto alle altre forme di calore.

Il sistema di teleriscaldamento ha permesso di retrocedere al cliente nell’anno 2021 un credito di imposta pari a 4,2 M€ sul solo territorio di Brescia.

A Brescia la rete del teleriscaldamento è alimentata in larga misura da fonti non fossili, ma il gas arriva ad incidere sino al 50% durante il periodo invernale, con una media annua del 30%, determinandone quindi il prezzo finale.

Per la massima trasparenza nei confronti dei propri clienti, A2A aggiorna costantemente la pagina web “prezzi e condizioni contrattuali” del sito a2acaloreservizi.eu, riportando quelli indicizzati ogni trimestre. Nella stessa pagina sono presenti anche i prezzi dello stesso periodo dell’anno precedente per consentire al cliente una immediata comparazione. Così si è proceduto anche per il secondo trimestre dell’anno in corso.

La comunicazione dei prezzi è un chiaro requisito di trasparenza definito dalle delibere di settore ARERA. Inoltre è una indicazione importante che sancisce la comparazione rispetto al prezzo bloccato nel caso di possibili ribassi dettati dal miglioramento dello scenario energetico oppure dall’ottenimento di incentivi statali. A2A infatti si è impegnata non solo a mantenere bloccati i prezzi, ma a ridurli nel caso lo scenario energetico oppure gli incentivi statali ne permettano una riduzione a vantaggio del cliente.

Ricordiamo che la comunicazione del prezzo bloccato è presente nella sezione “media” del sito a2a.eu.Al fine di rendere maggiormente comprensibile al cliente l’applicazione dell’operazione “prezzo teleriscaldamento bloccato”, ed evitare ulteriori “fraintendimenti”, abbiamo provveduto ad integrare la tabella prezzi al link https://www.a2acaloreservizi.eu/supporto-contatti/prezzi-condizioni-economicheinserendo anche il rimando a quello applicato dal 1 aprile con l’indicizzazione fissata a gennaio 2022. Naturalmente senza applicare i rincari in bolletta.In un contesto di rincari dei prezzi dell’energia, certamente non imputabile alla Società, quanto sopra riportato conferma la coerenza delle azioni messe in campo dal Gruppo rispetto alle proprie comunicazioni ufficiali.