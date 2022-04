Brescia, aperto in via Corsica un nuovo punto E.ON

Brescia. Lunedì 4 aprile a Brescia si è aggiunto un altro tassello alla rete di vendita e assistenza di E.ON in Italia. La volontà di E.ON di investire sulla territorialità si è concretizzata anche attraverso l’apertura del nuovo sportello di Brescia in via Corsica 16A, “pronto ad accogliere”, informa una nota della società, “tutti coloro i quali siano desiderosi di contribuire alla creazione di un futuro green. Prosegue infatti l’impegno di E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, nell’accompagnare i cittadini e le imprese verso l’efficientamento energetico e uno stile di vita più sostenibile”.

“Consulenti esperti potranno supportare i cittadini di Brescia nel rendere più efficienti i propri consumi e guidarli nella scelta di soluzioni adatte alle diverse esigenze”, si legge ancora nella nota. “Come ad esempio: offerte luce e gas; installazione e sostituzione di caldaie, climatizzatori ed impianti fotovoltaici e pacchetti energetici. Sarà, inoltre, possibile ricevere preventivi gratuiti e una consulenza sulle bollette. Le proposte che i clienti potranno scoprire e attivare, presso il Punto E.ON, caratterizzano la casa energetica del futuro, cosiddetta Future Energy Home”.