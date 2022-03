Decreto energia, teleriscaldamento “cancellato”: lettera del sindaco di Brescia

(red.) Il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono e i sindaci di Milano, Varese e Torino hanno scritto al Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani per chiedere di includere gli utenti del teleriscaldamento tra i beneficiari delle azioni per la mitigazione dei costi dell’energia.

Il Decreto Energia, sebbene riguardi un’ampia platea di persone che utilizzano elettricità e gas naturale, non contiene infatti alcuna misura per il settore del teleriscaldamento, con grave disparità di trattamento per famiglie, Enti e imprese.

I Comuni di Brescia, Milano, Varese e Torino sono doppiamente interessati a questo tema: da una parte hanno scelto di investire in forme di riscaldamento meno inquinanti, come quella del teleriscaldamento, mentre dall’altra hanno necessità di dare una risposta alle richieste di sostegno che provengono dalle famiglie e dalle imprese, oggi profondamente in crisi, dei loro territori.

I sindaci chiedono quindi, come prima misura, quantomeno “l’estensione agli utenti del teleriscaldamento delle stesse misure già previste per il gas naturale. Senza un intervento, oltre a una ingiustificata disparità di trattamento, verrebbe disincentivato l’utilizzo del teleriscaldamento, in netto contrasto con gli obiettivi ambientali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.