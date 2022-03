Cecchetti (Lega): Lombardia all’avanguardia su autonomia energetica”

(red.) “La Lombardia guarda sempre avanti. La legge regionale sull’autonomia energetica, approvata ieri (martedì 29 marzo, ndr.) al Pirellone, legge che stanzia 4 milioni di euro dal 2023 per incentivare gli enti locali lombardi a mappare i siti dove realizzare entro i successivi due anni impianti fotovoltaici, per incentivare l’auto-produzione di energia ai Comuni e alle Province utilizzando le superfici dei tanti immobili pubblici di loro proprietà, rappresenta un provvedimento che guarda al futuro prossimo, per contrastare il progressivo aumento dei costi energetici e diminuire il costo delle bollette tutelando l’ambiente”.

Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Complimenti alla Regione Lombardia che guarda sempre avanti, anche in termini di produzione energetica e risparmio.”