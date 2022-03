Terna investirà circa 630 milioni in Lombardia entro il 2025

In collaborazione con Adnkronos. La Lombardia si conferma una regione prioritaria per Terna, la prima fra quelle del nord Italia per investimenti. Entro il 2025 sono infatti previsti interventi per lo sviluppo e la sicurezza delle infrastrutture elettriche regionali, per un valore di circa 630 milioni di euro. Lo stabilisce l’aggiornamento del Piano industriale 2021-2025 “Driving Energy” , che ha visto un incremento del 20% del volume di investimenti complessivi.

Tra i principali interventi previsti nella nostra regione, la riqualificazione dell’elettrodotto Cassano-Chiari, la razionalizzazione della rete elettrica nella Valle Sabbia, la realizzazione di un nuovo collegamento interrato tra Livigno e Premadio e il riassetto della rete che serve la città di Magenta. Previsti anche lavori sulla rete elettrica di Milano finalizzati ad aumentare l’efficienza del servizio di trasmissione dell’energia attraverso nuovi collegamenti in cavo interrato. Dell’investimento complessivo, 276 milioni di euro saranno destinati a interventi per ammodernamento e resilienza degli asset esistenti. Il complesso delle opere impiegherà 150 imprese e oltre 650 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica; a questi si aggiungeranno oltre 70 fra professionisti e studi tecnici.

“Un significativo aumento degli investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica, un ulteriore rafforzamento di Terna quale regista della transizione energetica, un futuro ancor più sostenibile e privo di emissioni inquinanti, un’azione tesa a favorire una maggiore autonomia energetica del Paese grazie a un più incisivo sviluppo delle energie rinnovabili: sono questi gli obiettivi che ci siamo dati e che sono alla base dell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025”, ha dichiarato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. “Obiettivi che rappresentano il nostro concreto impegno sia dal punto di vista industriale sia istituzionale – ha ricordato – Terna è infatti un’azienda che svolge un servizio pubblico per il Paese e per la collettività, a beneficio di tutti i territori in cui opera e dell’ambiente”.

Terna, in Lombardia, gestisce oltre 8mila km di linee in alta e altissima tensione e 136 stazioni elettriche, impiegando 418 persone nello sviluppo e nella manutenzione della rete regionale.