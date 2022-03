Legambiente: “Raccolta di firme contro i rincari del teleriscaldamento”

(red.) Legambiente Brescia ha illustrato l’avvio della raccolta di firme per una petizione al Consiglio Comunale contro il rincaro delle tariffe del teleriscaldamento (vedi legambientebrescia.it). La raccolta di firme avverrà entro il 31 marzo. Chiunque può scaricare i modulo, raccogliere firme e farlo pervenire compilato a Legambiente.

“I sottoscritti”, si legge nella petizione, “si rivolgono al consiglio comunale di Brescia affinché voglia impegnare l’amministrazione comunale ad adottare tempestivamente le misure volte a ridurre le tariffe applicate per il teleriscaldamento da parte di A2A (che hanno subito un incremento medio di oltre il 70% in un anno) e la soluzione del problema delle certificazioni energetiche fuorvianti redatte sulla base di un fattore di conversione dichiarato da a2a per il teleriscaldamento cittadino eccessivamente basso. La presente azione, promossa da Legambiente Brescia, ha lo scopo di affrontare il tema del rapporto fra A2A e la città di Brescia relativamente al teleriscaldamento”.

“A mezzo stampa, negli incontri istituzionali, nei convegni e nelle iniziative promosse“, si legge ancora, “A2A rimarca il proprio impegno nella riduzione della dipendenza del proprio sistema energetico, presente nella nostra città, dall’uso di fonti fossili. Se questo rappresenta un fattore positivo è indispensabile che si traduca anche in un vantaggio per i cittadini bresciani in termini di riduzione delle emissioni climalteranti, di emissioni nocive alla salute (riduzione dei rifiuti bruciati) e nel riconoscimento di un vantaggio economico, non marginale, derivante dal proprio collegamento alla rete del teleriscaldamento urbano”.