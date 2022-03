A2A, “Stop ai rincari, acceleratore sulle fonti green”

(red.) Anche A2A, la multiutility dei Comuni di Brescia e di Milano sta approntando un piano per aiutare i cittadini ucraini costretti a fuggire dalla propria nazione in guerra.

L’idea è quella di approntare un fondo in capo ad A2A Energia per pagare una parte del costo della bolletta delle famiglie ucraine (8mila nel bresciano, non tutte clienti della utility lombarda) che ospitano amici e parenti scappati dal conflitto. Lo ha annunciato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, intervenuto mercoledì, insieme con il presidente della multiutility, Marco Patuano, in commissione comunale Bilancio per aggiornare sul piano industriale decennale e per illustrare il futuro relativo agli approvvigionamenti ed ai rincari dell’elettricità a seguito del conflitto.

Il plafond pensato per sostenere gli ucraini ammonta a 250 mila euro, che si sommano a quelli del Banco dell’Energia (uno strumento per sostenere le famiglie più bisognose).

Rispondendo poi ai rilievi sollevati dalle minoranze in Loggia sui rincari fino al 74% dei costi nella bolletta del riscaldamento, Mazzoncini ha rassicurato sul fatto che l’azienda farà di tutto per evitare che i maggiori costi energetici non vengano caricati nelle bollette dei consumatori, ma la situazione attuale è critica ed incerta e sussistono anche i costi di gestione del teleriscaldamento oltre agli investimenti che A2A ha effettuato (pari a 100 milioni), come il recupero dei fumi del termoutilizzatore.

Mazzoncini ha anche sottolineato che le famiglie allacciate al teleriscaldamento hanno avuto meno rincari rispetto a quelle che si avvalgono del gas.

L’Ad della multituility ha rimarcato anche che le famiglie bresciane, in media, risparmiano 500 euro l’anno tra Tari e bolletta per il riscaldamento.

A2A sta puntando alle fonti rinnovabili, e la partnership con la francese Ardian è finalizzata ad incrementare le risorse provenienti da eolico, fotoelettrico, biometano e idrogeno.