Caro bollette, il teleriscaldamento non frena i rincari

(red.) Famiglie, industrie, aziende e, anche, strutture sanitarie fanno i conti con il caro bollette, in attesa dell’annunciato provvedimento governativo che limiti i rincari, che hanno raggiunto percentuali da capogiro (è stato stimato che, in un anno, i nuclei familiari spenderanno in media 1000 euro in più) arriva anche il report di A2A sui costo del teleriscaldamento.

In 12 mesi il costo del teleriscaldamento è aumentato del 74% : questo accade perchè, come ha spiegato Luca Rigoni, amministratore delegato di A2A Calore e Servizi, se durante l’anno funziona al 70% con rifiuti ed al 30 % a metano, nei due mesi più freddi l’uso del gas sale al 50%, incidendo dunque anche sull’impianto di via Lamarmora.

Ed il rincaro del metano ha portato, cosa nota, ad alzare i costi perle famiglie. Rigoni ha aggiunto che “se il prezzo del gas diminuirà, scenderà anche la bolletta”, ma si tratta di una previsione che viene rimandata al prossimo anno.

E per quest’anno, mediamente, i bresciani allacciati alla rete di teleriscaldamento risparmieranno 140 euro rispetto a chi ha la caldaia a gas. Ma si tratta comunque di cifre importanti nel bilancio familiare: la stima fatta da A2A per il 2021 è di un costo complessivo ( a nucleo) di 1.922 per il gas (1.803 con la sovvenzione del Governo) contro i 1.699 euro per il teleriscaldamento.

Di fronte ai rilievi delle associazioni di categoria che hanno stigmatizzato i rincari di A2A, l’Ad della multiutility ha spiegato che si tratta di “una infrastruttura complessa”, e “che evita il consumo di fonti fossili pari al rifornimento annuale di 26mila auto”.

Un impianto che, tuttavia, ha dei costi come l’investimento da 100 milioni sul recupero dei fumi caldi in uscita dal termovalorizzatore o i milioni finalizzati a “recuperare i vapori di Alfa Acciai e Ori Martin”.