Sì in Regione al progetto di legge sulle ‘Comunità Energetiche Rinnovabili’

(red.) Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il progetto di legge sulle ‘Comunità Energetiche Rinnovabili’. Le comunità energetiche sono soggetti di iniziativa locale che, in autonomia, producono, gestiscono e scambiano energia da fonte rinnovabile fra gli aderenti. La partecipazione alle comunità è aperta ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici, e ha come obiettivo quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla collettività nelle aree locali in cui opera. Le comunità energetiche consentono di coniugare le esigenze di domanda e offerta attraverso l’incentivazione di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile e condivisa fra i partecipanti alla comunità.

“Con questo voto abbiamo siglato un provvedimento che permetterà una svolta energetica per il sistema produttivo italiano”, ha detto il primo firmatario e relatore del progetto di legge Gabriele Barucco. “Promuovere la cultura delle fonti di energia rinnovabile è la strada giusta per avviare una transizione energetica consapevole e per permettere alla nostra Regione di puntare ad essere autonoma dal punto di vista energetico. Le Comunità Energetiche hanno un impatto ambientale, ma hanno soprattutto uno scopo e una valenza economico e sociale; sia come meccanismo di condivisione, che induce a una maggiore contezza nei consumi e a un maggior controllo dei costi, sia come contrasto alla povertà energetica, introducendo meccanismi di solidarietà”.

“È una legge che svolge funzioni di promozione e di indirizzo ma che offre anche un sostegno operativo, da parte di Regione Lombardia”, ha spiegato Barucco, “nella scelta di un modello di produzione e condivisione dell’energia e nella valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

La Cerl, Comunità Energetica Regionale Lombarda, ha il compito di supportare i soggetti proponenti l’istituzione di una comunità energetica fornendo assistenza tecnica e prevedendo strumenti di sostegno economico e finanziario. Sul progetto di legge sono stati stanziati 400 mila euro nel 2022 per il funzionamento della struttura, 1.5 milioni nel 2022 e ulteriori 10 milioni per ciascun anno del biennio 2023-2024 per le misure di sostegno e per la realizzazione del sistema di monitoraggio.

“Con l’istituzione delle comunità energetiche potrà essere possibile una significativa diminuzione dei costi per la fornitura di energia sostenuti dalle famiglie e dalle imprese e, per la prima volta, i consumatori assumono un ruolo attivo nel decidere le strategie che incidono sui costi”, ha detto l’assessore agli Enti locali della Regione Lombardia, Massimo Sertori. “L’energia prodotta e consumata dagli aderenti alla comunità energetica è oggetto di incentivo in relazione alla quantità utilizzata e non al costo dell’energia sul mercato. Difatti l’autoconsumo e la condivisione sono sottratti completamente alle oscillazioni speculative del prezzo dell’energia”.

Il Pdl approvato in consiglio avrà quindi come effetto il sostegno amministrativo ai soggetti che vorranno istituire le comunità energetiche, oltre a rappresentare un elemento per diffondere tra i cittadini lombardi le opportunità e i risparmi che può generare questo istituto giuridico. In coerenza con le comunità energetiche e al processo di transizione ecologica, una nota informa che la Regione ha sviluppato numerose iniziative.

– installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: oltre 900 interventi sovvenzionati con un valore di 40 milioni di euro;

– installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, che consentono un aumento dell’energia condivisa: oltre 4200 installazioni per 18,1 milioni di euro di contribuzione;

– azioni per la riqualificazione energetica di strutture pubbliche mediante l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, supportate con 15 milioni di euro.

“Da uno studio del Politecnico”, afferma l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, “si stima che in Lombardia possano nascere nei prossimi anni da 3 a 6.000 comunità energetiche e che queste consentiranno di contribuire fino al 30% all’incremento previsto della produzione di fonti rinnovabili. Questo incremento è necessario per rispettare gli obiettivi al 2030 del Preac, che prevede una riduzione di un terzo dei consumi e il raddoppio della produzione dell’energia da fonti rinnovabili”.