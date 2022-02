Caro bollette, Pirellone vota sì alle “comunità energetiche”,

(red.) “Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento per affrontare l’emergenza caro-energia. Il documento sarà sottoposto al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, come il sostegno al credito. È questo l’esito del ‘Tavolo Competitività’ che si è tenuto in Regione”.

Lo comunica in una nota Regione Lombardia. Nella stessa si sottolinea che all’incontro, convocato dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle associazioni di categoria. In ordine: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl.

“Lo stesso sistema lombardo – prosegue la nota – è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l’allarme sia sull’aumento straordinario del costo dell’energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale”.

“Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c’è stato – conclude il comunicato del Pirellone – con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui l’idea di predisporre un documento unitario da inviare all’Esecutivo”.

“Con la nuova legge regionale sulle comunità energetiche la Lombardia promuove idee e mette risorse per dare una risposte a una vera e propria emergenza. Il tema dell’autonomia energetica è quanto mai attuale, proprio oggi che cittadini e imprese si trovano a dover far fronte a bollette con prezzi fuori controllo, ed è per questo che anche a livello nazionale servono provvedimenti concreti e immediati.”

Lo dichiara la bresciana Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, commentando l’approvazione dei progetti di legge sulle “comunità energetiche”, oggi votata all’unanimità dall’Aula del Pirellone.

“La Lombardia – prosegue Viviana Beccalossi -oggi avvia un percorso che guarda al futuro con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di un modello innovativo di produzione, autoconsumo e condivisione di energia. E’ un piccolo passo, ma un grande segnale per tutta l’Italia, da sempre bloccata da veti ideologici e dai comitati di turno, quando invece c’è un disperato bisogno di idee e progetti innovativi”.