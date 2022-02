Europa Verde: “Caro energia impoverisce le famiglie ma vengono bloccate le rinnovabili”

(red.) “Il caro bollette ha messo in ginocchio le imprese e le famiglie italiane, mentre il governo non ha alcuna strategia energetica. Tassa le rinnovabili e non interviene sugli extra-profitti generati da chi ha speculato sul prezzo del gas. Intanto 110 GW di energia rinnovabile tra fotovoltaico e solare sono bloccati, con le autorizzazioni fermate da regioni, province e governo. Questo è un fatto inaudito perché stiamo parlando di una quantità di energia che in totale rappresenta più del doppio del fabbisogno energetico del nostro Paese. Così, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono:

“Calcoli abbastanza precisi indicano in 4 miliardi di euro gli extraprofitti dell’industria petrolifera nel solo 2021, destinati a superare i 10 miliardi nel 2022. Si tratta dei proventi del prezzo maggiorato fissato ai cittadini, nonostante le aziende energetiche italiane possano ancora godere di prezzi di favore fissati sulla base di contratti pluriennali con la Russia stipulati prima della crisi.

“Per ripartire l’Italia ha un assoluto bisogno dello sblocco delle rinnovabili, a partire da impianti eolici offshore e fotovoltaici, di un contributo solidarietà dai redditi unici superiori a 100 mila euro, finalizzato alla costituzione di un fondo in favore dei redditi più bassi, ma soprattutto di nuove politiche di efficienza energetica che possano portare ad una riduzione dei consumi del 50% in tutti gli edifici”.